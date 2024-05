Canadese tieners staan stil bij vrijheid in Bevrijdingsbos: “Zorgelijk als je niet weet wat de Holocaust is”

Onder de gasten Canadese tieners uit Kelowna. Foto: Rieks Oijnhausen

In het Bevrijdingsbos is zondagmiddag uitgebreid stilgestaan bij Bevrijdingsdag. Bij de activiteiten waren ook tieners van een middelbare school uit Canada aanwezig.

“We kijken terug op een mooie en geslaagde dag”, vertelt voorzitter John van der Woude van het Bevrijdingsbos. “Er was ook veel belangstelling voor het programma. We hadden een tent opgebouwd waarbij alle stoeltjes bezet waren. Op het Plein van de Vrede vonden toespraken plaats, zijn er bloemen gelegd bij het regimentenplateau en is er een boom geplant.” Bij de festiviteiten waren ook burgemeester Koen Schuiling (VVD) en Commissaris van de Koning René Paas (CDA) aanwezig.

“We hoeven geen festival te zijn”

In het programma was er ook ruimte voor muziek. “Harmonie ’67 heeft een aantal mooie stukken gespeeld en we hadden muziekartiest Pieter van der Zweep uitgenodigd. Hij heeft een medley van Songfestivalliedjes ten gehore gebracht, heeft twee liedjes van Lionel Richie gespeeld en heeft eigen werk laten horen. Het was muziek die past bij 5 mei. En muziek waarmee we ook aansluiting zoeken met de jeugd. We hoeven geen festival te zijn. Maar we vinden het wel belangrijk dat er ook ruimte is voor vermaak. Dat het daarmee ook voor jongeren interessant is.”

“Niet goed kunnen beseffen hoe het is om niet in vrijheid te kunnen leven”

En jongeren waren er op deze zondag in grote getale aanwezig. Leerlingen van de middelbare school Winkler Prins uit Veendam waren te gast. Zij hebben een uitwisselingsproject met de Ecole KLO Middle School uit Kelowna in Canada. “De Canadese tieners zijn deze week op uitwisseling in Groningen en waren daarom ook aanwezig bij onze activiteit. Twee van hen hebben ook een mooie toespraak gehouden. Kern van die toespraak was dat zij zich niet goed kunnen beseffen hoe het is om niet in vrijheid te kunnen leven. Maar dat niettemin vrijheid wel een belangrijk goed is. En er waren meer mooie toespraken. Van loco-kinderburgemeester Ise bijvoorbeeld. In haar toespraak ging het over kinderrechten. Een ontzettend krachtig verhaal en dat van iemand die 12 jaar oud is. Het maakte veel indruk.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Bij de activiteit in het Bevrijdingsbos werden bloemen gelegd bij het regimentenplateau. Foto: Rieks Oijnhausen

“Zorgen over opkomend antisemitisme”

De Canadese tieners die zich niet goed kunnen beseffen hoe het is om niet in vrijheid te kunnen leven is voor Van der Woude reden om zijn zorgen uit te spreken: “De tieners die vandaag aanwezig waren die hoef ik niets uit te leggen. Zij weten wat vrijheid is. Zij weten wat de Holocaust is. Maar ondertussen zien we wel een samenleving waarin antisemitisme weer voet aan de grond krijgt. In Nederland maar ook in de rest van de wereld. En daar maak ik mij zorgen over. Het is heel belangrijk om het gesprek hierover met elkaar te blijven voeren. Als je niet praat dan verlies je. Maar ook kennis is essentieel.”

“Als je niet stilstaat bij het verleden, welke toekomst heb je dan?”

Van der Woude: “Op scholen is er tegenwoordig weinig aandacht voor fascisme, antisemitisme en racisme. En dat is niet de schuld van de leraren want zij hebben het al heel druk. Maar het is zorgelijk dat er tegenwoordig kinderen zijn die niet weten wat de Holocaust is. Dat er niet het besef is dat je nu kunt gaan en staan waar je wilt waarbij dit te danken is aan gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in het verleden. Als je niet stilstaat bij het verleden, welke toekomst heb je dan?”

“Vieren van de vrijheid kan alleen op een stevig fundament”

“En nogmaals de tieners die vanmiddag aanwezig waren die weten precies wat vrijheid is, ondanks dat het voor de Canadezen moeilijk is om het te beseffen. Maar daarover nadenken dat het ook anders kan zijn, dat kan al voldoende zijn. Een bezoek aan het Bevrijdingsbos was voor hun een mooie toevoeging aan hun lesprogramma. Vanmiddag zijn ze naar het Bevrijdingsfestival in het Stadspark geweest. Als je alleen naar het festival gaat, dan mis je een deel van het verhaal. Het vieren van de vrijheid is goed. Maar het is wel belangrijk dat je dat viert op een fundament. Ik vind dat iedere leerling in Groningen het Bevrijdingsbos eens bezocht zou moeten hebben. Door een leraar of gastdocent kan het bezoek aangegrepen worden om les te geven over de Tweede Wereldoorlog, over fascisme, over antisemitisme en over de Holocaust. Als men daar hulp bij nodig heeft kunnen wij daarin ook assisteren.”

“Kennis is essentieel en cruciaal”

Van der Woude: “Kennis is essentieel en cruciaal. En je hebt deze kennis nodig in de gesprekken op straat en in discussies. Je kunt pas een mening over iets hebben als je de inhoud kent. En ik vind het zorgelijk dat die kennis niet overal aanwezig is. Onderdeel van het programma was het planten van een boom. Leerlingen uit Veendam en Kelowna hebben hier zorg voor gedragen. Morgen, maandag, vindt er een boomplanting plaats bij de school in Veendam. De Canadezen krijgen dan ook een oorkonde uitgereikt die ze mee kunnen nemen als aandenken.”