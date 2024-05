Buschauffeur rijdt verdwaalde zwaan klem op A28

Een buschauffeur van vervoersbedrijf Qbuzz heeft zondag mogelijke aanrijdingen voorkomen op de A28 bij Groningen. Dat meldt een weginspecteur van Rijkswaterstaat op sociale media.

Bij de wegbeheerder was een melding binnengekomen dat een verdwaalde zwaan op de snelweg liep. Dit zorgde voor gevaarlijke situaties. Toen de inspecteur op de locatie kwam was het gevaar al geweken. Een buschauffeur zag kort daarvoor de situatie en besloot om met de lijnbus het dier klem te rijden. De zwaan kwam daardoor tussen de bus en vangrail in te zitten.

Medewerkers van Dierenambulance Groningen hebben het dier kunnen vangen. Het dier is daarna overgebracht naar een opvangcentrum voor verdere behandeling. “Gelukkig is alles goed afgelopen”, besluit de weginspecteur.