Brandweer Ten Boer strandt bij gewestelijke voorrondes: “De rest was nog beter”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het is de brandweerlieden van Ten Boer niet gelukt om een plek te bemachtigen bij de landelijke brandweerwedstrijden. Bij de gewestelijke wedstrijden in Bellingwolde scoorden andere deelnemers beter.

Twee maanden geleden pakten de Ten Boersters de eerste prijs bij de provinciale wedstrijden. Daarmee bemachtigde men een ticket voor de gewestelijke wedstrijden. Die werden zaterdag dus in Bellingwolde gehouden. De deelnemende brandweerkorpsen kregen twee scenario’s voorgelegd. Bij het eerste scenario draaide alles om een luchtballon. Deze ballon was neergestort en tegen een oude schuur terecht gekomen. Er was brand uitgebroken en één persoon werd vermist.

Gespiest

Bij het tweede scenario ging het om een melding waarbij een persoon een ijzeren buis door zijn lichaam had gekregen. Dit slachtoffer moest bevrijd worden en overgedragen worden aan het ambulancepersoneel. De deelnemende korpsen werden bij beide inzetten beoordeeld door een jury. Deze jury beoordeelt of de handelingen en keuzes die gemaakt worden juist zijn.

“Wij waren goed, de rest was beter”

De brandweerlieden van Ten Boer kijken tevreden terug op de dag. “Onze wedstrijdploeg was heel goed, maar de rest was nog beter”, zo laat men weten. “Brandweer Siddeburen won de eerste prijs. Balk, Workum en Assen-West werden respectievelijk tweede, derde en vierde. Wij zijn als vijfde geëindigd.” Siddeburen plaatst zich daarmee voor de tweede ronde gewestelijke brandweervaardigheidstoetsen die op 8 juni gehouden gaan worden in Veenhuizen. De vaardigheidstoetsen vormen een competitie waar elke brandweerploeg aan deel kan nemen.