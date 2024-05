Brand op dak Helper Weststraat: “Mensen hebben zelf bluspoging ondernomen”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij werkzaamheden op een dak van een portiekflat aan de Helper Weststraat in de wijk Helpman heeft zaterdagmiddag brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 16.10 uur binnen, waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie werden gedirigeerd. “Op het dak was men bezig met werkzaamheden”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Bij die werkzaamheden is door nog onduidelijke oorzaak brand uitgebroken. De personen hebben direct een bluspoging ondernomen. Er is een emmer water over de vuurhaard gegooid en ook is een brandblusser leeggespoten. Toen wij op de locatie kwamen was het vuur nagenoeg onder controle.”

Dak is beschadigd geraakt

De brandweerlieden hebben een nacontrole gedaan. “Onder andere met behulp van een warmtebeeldcamera hebben we gekeken of er nog vuurspots aanwezig waren. Dit bleek niet het geval te zijn. Wel hebben we onze hoogwerker gepositioneerd, waarmee we een nablussing hebben gedaan. Uiteindelijk is een gedeelte van twee vierkante meter van het dak beschadigd geraakt. De persoon die een bluspoging heeft gedaan is niet gewond geraakt. Wel komt stichting Salvage ter plaatse. Door de brand is het dak beschadigd geraakt. Dit zal afgedekt moeten worden. Salvage gaat de bewoners hierbij ondersteunen.”

Afsluitingen

De reden dat er meerdere brandweervoertuigen werden opgeroepen heeft volgens Walburg te maken met de werkzaamheden in de stad. “Veel wegen zijn op dit moment afgesloten. Bij een brand roepen we daarom extra voertuigen op. Door vanaf verschillende locaties te gaan rijden is de kans groter dat je op tijd aanwezig bent.”