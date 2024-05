Foto Patrick Wind 112groningen.nl

In een viskraam op het Sontplein is donderdag aan het begin van de middag brand uitgebroken.

De brandweer was snel aanwezig en heeft de brand geblust. Het is nog onduidelijk hoe de brand kon ontstaan, maar mogelijk gebeurde dat in de frituur.

De viskraam bleef verder gespaard, maar de schade is wel groot.