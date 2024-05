Borgweg bij Meerstad ruim drie weken dicht

De Borgweg bij Meerstad is tot en met vrijdag 12 juli afgesloten in beide richtingen, ter hoogte van de Borgsloot en de Driebondsweg. Daarna is ook de kruising met de Borgsloot enige tijd dicht. De werkzaamheden zijn vanwege de reconstructie van de Borgweg. Het fietspad blijft open, maar fietsers kunnen de Borgweg niet oversteken naar de Driebondsweg.



De afsluiting begon maandagochtend en loopt vanaf de Borgsloot tot voorbij de kruising met de Driebondsweg. De Borgsloot blijft wel open en bereikbaar vanaf de Rijksweg. Tussen 12 juni en 21 juni is de kruising met de Borgsloot ook dicht en is de Borgsloot vanaf de Borgweg niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers, voetgangers en hulpdiensten kunnen wel langs de afsluiting.

De afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden. Nu de meeste werkzaamheden aan de Meerstadlaan afgerond zijn, wordt het gebied tussen de kruising Borgweg/Borgsloot en de kruising Borgweg/ Middelberterweg (laatste stukje Driebondsweg) opnieuw ingericht. Ook krijgt een gedeelte van de ‘nieuwe’ Borgweg een nieuwe laag asfalt.

Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid via de Rijksweg, de oostelijke ringweg (N46) en de Meerstadlaan. Fietsers van de Borgweg naar de Driebondsweg kunnen omrijden via de Meerstadlaan en de Middelberterweg. Als ook de Borgsloot dicht is tussen 12 en 21 juni, kan men hier omrijden via de Hoofdweg naar Harkstede, de Hamweg en het Slochterdiep.