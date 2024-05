Boekencollectie Beno Hofman wordt over twee weken verkocht op de Vismarkt

Tijdens de vlooienmarkt op de Vismarkt op zondag 2 juni wordt een groot deel van de uitgebreide boekencollectie van wijlen stadshistoricus Beno Hofman te koop aangeboden. De Stichting Cultuur Historisch Document gaat het geld van de verkoop onder meer gebruiken om nog niet verschenen boeken van Hofman alsnog te publiceren.

Volgens de Stichting worden zowel antieke als nieuwere items verkocht. Vrijwel alle boeken hebben een Gronings thema: het landschap, een bepaalde periode uit de geschiedenis, een stadswijk, bedrijf of persoon. Ook had Hofman heel veel oude kranten, foto’s, ansichten en landkaarten in zijn collectie. De meeste items worden ‘gewoon’ verkocht, de meest bijzondere items zullen tijdens de verkoopdag op ludieke wijze worden geveild.

Stadshistoricus Beno Hofman overleed op 28 december vorig jaar op 69-jarige leeftijd. Hofman was dé stadshistoricus van Groningen. Hij schreef tal van boeken en artikelen, maakte video’s en een podcast. Op veel monumenten in de stad valt een omschrijving van zijn hand te lezen. Voor OOG maakte Hofman maar liefst 400 afleveringen van Beno’s Stad (OOG TV) en vele boeken.

De opbrengst van de verkoop gaat naar de Stichting Cultuur Historisch Document, die zich onder meer inzet om nog niet verschenen boeken van Beno postuum alsnog te publiceren. Voor deze Stichting werd in maart al een soortgelijke actie georganiseerd met de verkoop van een Fongers-fiets van Hofman. Daarmee werd toen 1.500 euro opgehaald om postuum de tweede druk van ‘Niewe Stadt’ van Beno Hofman uit te kunnen geven.