Boek over Grote Markt in de maak: gemeente zoekt verhalen en foto’s

Illustratie: Frans Leroux

Ter gelegenheid van de afronding van de nieuwe Grote Markt is de gemeente bezig met een boek over het bekendste plein van Stad. Verhalen, foto’s en illustraties van ‘Grote Markt-momenten’ krijgen een plek in dit boek.

In het boek krijgt niet alleen de herinrichting van de Grote Markt van de afgelopen jaren een plek. Ook de geschiedenis en wetenswaardigheden krijgen een plek. In het boek worden ook bijdragen van Stadjers en andere Groningers opgenomen en de gemeente is daarom op zoek naar herinneringen van inwoners met betrekking op de Grote Markt.

Geïnteresseerde Stadjers worden verzocht hun Grote Markt-moment op te schrijven in maximaal 100 woorden. Heb je ooit iets gedenkwaardigs meegemaakt op de Grote Markt? Heb je er je lief om haar hand gevraagd? Stond je er de gepromoveerde FC toe te juichen? Zweefde je angstig hoog in een kermisattractie? Deed je op de rommelmarkt ooit je beste aankoop? Schrijf het op en mail het naar grotemarktboek@groningen.nl. Een leuke passende foto of andere illustratie is ook welkom. De redactie van het boek maakt uit de inzendingen vervolgens een selectie voor het boek, wat in december verschijnt. Insturen kan tot en met 15 juni.