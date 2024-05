Blijdschap bij HSV en Lijst Calimero: “Wat we doen is moeilijk aan de man te brengen”

Foto: Merijn Huizenga

De verkiezingen voor de Universiteitsraad en medezeggenschapsraad zitten er op. Lijst Calimero werd op de Rijksuniversiteit de grootste, op de Hanze zegevierde HSV. Hoe kijken beide partijen terug op de verkiezingsweek? En hoe wordt er gedacht over de lage opkomstcijfers?

“We zijn van drie naar vijf zetels gegaan”, vertelt fractievoorzitter Paul Zuurmond van de Hanze Studentenbelangen Vereniging, HSV. “We hebben dat ook serieus goed gevierd. Het resultaat laat zien dat we ons werk goed hebben gedaan. En ik zal je eerlijk vertellen dat we het nog niet helemaal kunnen geloven.” Op de vraag of de uitslag een verrassing is zegt Zuurmond: “Nee. En dat klinkt misschien gek, want er zijn geen peilingen. Maar het is een kwestie van gevoel dat we op de goede weg zaten. Vorig jaar pakten de verkiezingen voor ons niet goed uit. Aan het begin van dit jaar hebben we de koppen bij elkaar gestoken en hebben we ons afgevraagd hoe het nu kan. Hoe kan het dat de oudste belangenvereniging slechts drie zetels pakt? En hoe kunnen we de negatieve spiraal omdraaien?”

“We merkten dat ons verhaal aansloeg”

Zuurmond: “We hebben een verhaal gemaakt, we hebben plannen gesmeed. En daar zijn we mee gaan lopen. En we merkten dat dit aansloeg. Mensen werden enthousiast en we zagen dat onze achterban groeide. En dan kun je al een beetje zien dat er iets gaat gebeuren. Als we bij deze verkiezingen vier zetels hadden bemachtigd dan hadden we dat ook als een overwinning gezien. Maar het zijn er vijf geworden. Dat is natuurlijk helemaal geweldig.”

“De geestige twist is in één van de puzzelstukjes in het geheel”

HSV probeerde het in de campagne tijdens de verkiezingen ook over een andere boeg te gooien. Door middel van een ludieke campagne op sociale media werd de ‘partij tegen de student’ opgevoerd: “Wat het effect daarvan is, dat weet je niet. We zagen wel dat we door die filmpjes vaker en beter herkend werden. Ik denk dat je deze geestige twist als een puzzelstukje moet zien. Met één puzzelstukje boek je geen resultaat, daar heb je meer onderdelen voor nodig.”

“Een opkomst van 100 procent is niet realistisch”

Toch kun je ook zeggen dat er zorgen zijn. Want de opkomst met 13,2 procent was behoorlijk laag. “En toch ben ik dat niet met je eens”, zegt Zuurmond. “Vorig jaar zaten we op 11,8 procent. Als je uiteindelijk nu op 13,2 procent uitkomt, dan is dat een mooi resultaat. Qua opkomst zitten we op het niveau van voor de coronacrisis. En natuurlijk hoop je dat de opkomst veel hoger zou zijn, maar we moeten ook beseffen dat 100 procent niet realistisch is.”

“Slechts een klein deel van de studenten is actief betrokken bij het leven op een hogeschool”

Dat heeft voor een groot deel te maken met de betrokkenheid bij de Hanze. “Ik denk dat verreweg het grootste deel van de studenten op de Hanze komt om colleges te volgen en om studiepunten te verdienen. Daarna gaan ze zo snel mogelijk weer naar huis. Een veel kleiner deel is actief betrokken bij het leven op de hogeschool. Zij volgen bestuursjaren of zijn achter de schermen betrokken. Wat wij als HSV doen is heel moeilijk aan de man te brengen bij de groep die studiepunten wil verdienen. En natuurlijk kijken we met enige jaloezie naar de Rijksuniversiteit waar dezelfde verkiezingen een opkomst van 24 procent hebben gehaald. Maar op de universiteit is er meer gemeenschapsgevoel. Het is meer een commune. Dat is er bij ons niet. Hoewel die wens er wel is.”

“Meer een voorbijganger dan een bewoner”

Ook het beleid van de regering helpt daar niet bij: “Dat studenten voor de studiepunten gaan begrijpen wij heel goed. De plannen voor langstudeerboetes helpen daar ook niet bij. Het zorgt er voor dat je nog meer gefocust bent op je studie en minder binding krijgt en hebt met het leven op een campus. Je wordt meer een voorbijganger in plaats van een bewoner. En dat is wel zorgelijk.”

Ale ten Cate (Lijst Calimero): “Een grote verrassing”

Tegelijkertijd vonden er op de Rijksuniversiteit verkiezingen voor de Universiteitsraad plaats. Lijst Calimero werd daar de winnaar. Zij gingen van vijf naar zes zetels en bezetten daarmee de helft van het aantal beschikbare zetels. Ale ten Cate is de fractievoorzitter: “Het kwam voor ons als een grote verrassing. In de aanloop naar de verkiezingen hadden we gedacht dat we achteruit zouden gaan. We hadden gehoopt op zetelbehoud maar het werd zetelwinst. Het is echt fantastisch.”

“We hebben er veel energie ingegooid”

Het is niet makkelijk om de reden van het succes aan te wijzen: “We hebben in de aanloop naar de verkiezingen heel hard ons best gedaan om studenten duidelijk te maken waar deze verkiezingen over gaan. Het gaat immers om de kwaliteit van het onderwijs. Zo hebben we ons verkiezingsprogramma’s uitgedeeld en hebben we ludieke campagnes gevoerd. Als fractie hebben we er heel veel energie en fanatisme ingegooid en dat is denk ik de reden dat de opkomst hoger ligt en dat wij als fractie zijn gegroeid.”

“We zijn niet voldoende zichtbaar”

De opkomst ligt met 24,05 procent hoger dan op de Hanzehogeschool. Ten Cate is ook tevreden: “Vorig jaar lag het percentage op 22 procent. Tijdens de coronaperiode lag het nog lager omdat het toen heel moeilijk was om studenten te bereiken. Dus ja ik ben tevreden, maar aan de andere kant kun je met dit percentage ook zeggen dat vier op de vijf studenten niet gestemd hebben. Klaarblijkelijk zijn we niet voldoende zichtbaar. Is het onvoldoende bekend waar de verkiezingen over gaan. En dat is zonde. Want deze verkiezingen gaan over het leven op de universiteit, over het welzijn en over de sociale veiligheid.”

Zichtbaarheid

Volgens Calimero ligt er wat dat betreft ook een opdracht: “Als partij kunnen we dit niet alleen. Ik denk dat vanuit de universiteit gezegd moet worden dat de zichtbaarheid voor deze verkiezingen vergroot moet worden. Maar dat er ook uitgelegd wordt wat het behelst. Daar ligt echt een taak.”