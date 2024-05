“Blij dat op de KEI-week nu iedereen mee kan doen, dit is heel mooi nieuws voor het mbo”

Foto: KEI-week 2022 door Jorin Slump

Op de KEI-week zijn komende zomer naast wo- en hbo-studenten ook mbo’ers welkom. Raadslid Rozemarijn Gierkink van de PvdA noemt dat goed nieuws.

Gierkink vroeg twee jaar geleden aandacht voor de situatie. Uit onderzoek, dat in 2022 is uitgevoerd, bleek dat 59 procent van de mbo-studenten graag mee wilde doen aan een introductieweek. Daarnaast bleek uit het onderzoek dat mbo’ers zich door politiek en media niet gezien voelen. Dit komt bovenop het gebrek aan waardering dat men voelt door de prestatiemaatschappij waarin het mbo als ‘laag’ wordt bestempeld. De KEI-week was tot nog toe alleen toegankelijk voor studenten die studeren aan de Hanzehogeschool of Rijksuniversiteit.

“Door de samenwerking is er iets heel moois ontstaan”

“Het is niet alleen aan mij te danken”, laat Gierkink weten. “Wij hebben als partij dit onderwerp inderdaad op de kaart gezet maar ook onze wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Onderwijs heeft hier veel tijd en energie ingestoken. Dat geldt ook voor het JOB MBO dat de belangen behartigt van mbo-studenten. En ook de KEI-besturen van vorig jaar en dit jaar hebben dit heel serieus opgepakt. En eigenlijk is er door die samenwerking iets heel moois ontstaan. Vorig jaar vond er een succesvolle pilot plaats met mbo’ers op de KEI-week. En dat is de reden dat de introductieweek voor nieuwe studenten dit jaar voor iedereen toegankelijk is.”

“Mbo komt hierdoor veel dichter bij hbo en wo”

Gierkink omschrijft het als dat er mooie dingen in Groningen gebeuren. “Door mbo’ers op de KEI-week ook toe te laten hebben ook zij de mogelijkheid om de stad te leren kennen en om vrienden voor het leven te maken. Maar ook voor het mbo is het goed. Ik denk dat hierdoor mbo-studenten veel dichter bij hbo- en wo’ers komen te staan. Het onderwijs komt dichter bij elkaar te liggen. En dat is belangrijk. Het mbo is namelijk net zo tof als het wo.”

“Aantal potentiële KEI-lopers wordt nu veel groter”

Dat het uiteindelijk twee jaar heeft geduurd noemt Gierkink niet vreemd: “Uiteindelijk wil je altijd sneller, beter en hoger. Maar dat kan niet altijd. Ja, in andere studentensteden zijn mbo’ers al langer welkom. Maar zoiets mogelijk maken heeft in Groningen veel voeten in de aarde. De afgelopen jaren deden er aan de KEI-week ongeveer vijfduizend studenten deel. Dat potentieel wordt nu veel groter doordat mbo’ers ook welkom zijn. Hoe ga je dat organiseren? Hoe ga je dat in goede banen leiden? En gaat het werken wat je in gedachten hebt? Daarom heel veel hulde voor de KEI-besturen die vorig jaar een mooie pilot hebben gedraaid en voor dit jaar een programma hebben samengesteld waarin er voor iedereen een mooie introductieweek staat te wachten.”