Blauwbörgje krijgt afdeling voor jonge mensen met dementie

Foto: Lentis (Dignis)

Zorgaanbieder Dignis opent op 15 mei in ’t Blauwbörgje een nieuwe afdeling voor jonge mensen met dementie, genaamd De Morgenster. Het aantal jonge mensen met dementie neemt namelijk enorm toe.

Vanwege de toename van mensen jonger dan 65 jaar met dementie heeft Dignis een gespecialiseerde afdeling opgezet die zorg en ondersteuning biedt voor deze specifieke doelgroep. Dignis is de enige zorgaanbieder in onze provincie die een afdeling heeft voor jonge mensen met dementie.

Afdeling De Morgenster van ’t Blauwbörgje aan de Zonnelaan heeft al veel ervaring met jonge mensen met dementie en er verblijven ook relatief veel mensen uit deze doelgroep. Daarom lag het voor de hand om van De Morgenster een gespecialiseerde afdeling voor jonge mensen met dementie te maken.

De medewerkers zijn de afgelopen periode uitgebreid geschoold. Opname in een verpleeghuis is aangrijpend en zorgt voor een grote verandering in het leven van de cliënten en hun naasten, zeker bij jonge mensen met dementie.