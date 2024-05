Biotoop in Haren opent zondag de deuren tijdens BiotOPENdag

Foto: Paul Blom

De deuren van de Biotoop in Haren staan zondag wagenwijd open tijdens de jaarlijkse BiotOPENdag. Op deze dag krijgen geïnteresseerden de kans om in de gebouwen te kijken.

“Meer dan honderd creatieve ondernemingen doen aan deze dag mee”, laat de organisatie weten. “Zo kunnen de studio’s van fotografen bezocht worden, kan er in de ateliers van beeldhouwers gekeken worden en kun je advies krijgen over een nieuw ontwerp voor meubels, kleding of websites.” Daarnaast zijn de Biotoopwinkel met producten die in de Biotoop gemaakt worden, de Open kas en de Zelfoogsttuin te bezoeken. Voor kinderen zijn er trampolines en ook zijn er hapjes en drankjes te verkrijgen.

Het gebouw, dat uit zes vleugels bestaat, werd in 1969 in gebruik genomen door de Rijksuniversiteit. Tot 2010 was het in gebruik als biologisch centrum. Na het verhuizen van de faculteiten naar de Zernike Campus kwam het complex leeg te staan. Tegenwoordig wonen en werken er ongeveer 350 mensen op de Biotoop. Sinds 2023 is de gemeente eigenaar van het complex. De huidige activiteiten in het pand kunnen tot 2026 worden doorgezet, met een gefaseerde overgang gepland tot 2028, met daarna kans op verlenging.

De open dag begint zondag om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De Biotoop is te vinden aan de Kerklaan 30 in Haren.

Verslaggever Paul Blom maakte twee jaar geleden een reportage over de Biotoop: