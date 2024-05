Binnen een dag bijna vijfduizend handtekeningen onder petitie voor behoud IJsbaan Kardinge

Foto via Google Maps - Streetview

De petitie van verschillende belanghebbenden om de ijsbaan in sportcentrum Kardinge in Groningen te behouden is, binnen een dag, al bijna vijfduizend keer ondertekend.

De petitie werd afgelopen weekend opgezet met steun van verschillende schaatsverenigingen, natuurijsclubs, ijshockeyclub GIJS en de Vereniging Bedrijven Noord-Oost. De organisaties zijn bang dat, wanneer er geen geld komt voor investeringen in de ijsbaan en het sportcentrum, een vitale sportvoorziening wegvalt en tientallen ijs- en schaatsverenigingen gaan verdwijnen.

De ijsbaan is, net als de rest van het sportcomplex tussen Beijum en Lewenborg, aan vernieuwing toe. Het voortbestaan van de kunstijsbaan staat echter op de tocht, omdat de gemeente Groningen een gebrek aan financiering heeft en meer grote projecten op de rol heeft. Daarom wordt er gezocht naar andere partijen en overheden die meebetalen. Als dat niet gebeurt, bestaat de kans dat de gemeente te weinig geld heeft om een nieuwe of vernieuwde ijsbaan te bekostigen.

Een handtekening zetten onder de petitie kan nog tot halverwege juni, via deze link.