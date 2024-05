Bewoners Stadsweg in Ten Boer krijgen compensatie voor ongelijkheid: “Het is nauwelijks te bevatten”

Foto: Google Maps

Bewoners van de Stadsweg in Ten Boer krijgen per huishouden een vergoeding voor volledige verduurzaming van woningen. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Vijlbrief (D66) donderdag in een reactie op Kamervragen van Sandra Beckerman (SP) en Julian Bushoff (PvdA-GroenLinks).

Binie Hoving, bewoonster van de Stadsweg: “Het is nauwelijks te bevatten. Het was heel lang stil geweest. Eigenlijk zouden we het vorige week horen, maar toen viel ook het Pinksterweekend ertussen. Het was echt spannend.”

“Actievoeren loont!”, deelt Sandra Beckerman (SP) verheugd op X. Beckerman en Julian Bushoff (PvdA) kwamen regelmatig actievoeren in Ten Boer om op te komen voor de bewoners van de Stadsweg. Die straat viel als enige in de wijk buiten de boot als het ging om volledige vergoeding van verduurzaming van woningen.

Beckerman en Bushoff stelden daarom Kamervragen om die ongelijkheid aan te kaarten. In zijn reactie laat Vijlbrief weten dat hij meegaat met adviezen uit het onderzoek van de Commissie Van Geel om bewoners een vergoeding te geven tot een maximum van €40.000.

Maar daar zet hij wel een kanttekening bij. “Ik kan mij voorstellen dat bewoners van de Stadsweg dit nog niet voldoende vinden, omdat zij hiermee volgens hen nog steeds minder krijgen dan een groot aantal bewoners in hun directe omgeving.”, zegt Vijlbrief.

Gemeente Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen gaan dit verschil daarom overbruggen. Er volgen de komende tijd gesprekken tussen de NCG, gemeente Groningen en de bewoners. Wethouder Inge Jongman wil vóór de zomer nog een bijeenkomst hebben georganiseerd met de bewoners van de Stadsweg.