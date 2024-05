Bevrijdingsvuur ontstoken in Wageningen, vuur onderweg naar Groningen

Burgemeester Floor Vermeulen (VVD) ontsteekt het Bevrijdingsvuur in Wageningen. Foto: screenshot NOS

Bij Hotel de Wereld in Wageningen is om middernacht het Bevrijdingsvuur ontstoken. Estafettelopers zijn in de nacht van zaterdag op zondag op pad om het vuur onder andere naar Groningen te brengen.

Het tijdstip van het ontsteken van het vuur markeert de overgang van het herdenken op Nationale Herdenkingsdag naar het vieren van de vrijheid op Bevrijdingsdag. Het vuur in Wageningen werd ontstoken door burgemeester Floor Vermeulen (VVD) van de gemeente Wageningen die vergezeld werd door een Britse en Canadese oorlogsveteraan uit de Tweede Wereldoorlog. Daarna werd het vuur doorgegeven aan de Verschilmakers. Namens Groningen is dit Myron Hamming: “Ik vind het heel eervol dat ik dit mag doen. Zojuist toen de burgemeester met de beide veteranen aan kwam lopen, dat doet iets. Het applaus dat klonk. Het is heel mooi dat ik hier een rol in mag spelen.”

Estafettelopers

Hamming: “Ik vind het belangrijk om verhalen te kunnen vertellen. Zo veel en zo mooi mogelijk, met de mooiste poëzie op zoveel mogelijk plekken.” In totaal zijn er veertien Verschilmakers. Elke Verschilmaker droeg het vuur over aan estafettelopers die het vuur naar de veertien Bevrijdingsfestivals in het land brengen.

Hotel de Wereld

Het ontsteken van het Bevrijdingsvuur gebeurt traditioneel bij Hotel de Wereld. In dit hotel werden op 5 mei 1945 de onderhandelingen gevoerd over de overgave van de Duitse troepen in de dan nog bezette gebieden van ons land. Voor het hotel werd gekozen omdat het op het toenmalige front lag. Een dag later werd het capitulatiedocument ondertekend in de aula van de landbouwhogeschool in Wageningen.