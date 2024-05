Bevrijdingsvuur gearriveerd in Stadspark

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Het Bevrijdingsvuur is zondagmiddag gearriveerd in het Stadspark. In het Stadspark vindt zondag het Bevrijdingsfestival plaats.

Het vuur werd in de nacht van zaterdag op zondag ontstoken in Wageningen. Burgemeester Floor Vermeulen (VVD) van de gelijknamige gemeente ontstak het Bevrijdingsvuur, in het bijzijn van een Britse en Canadese oorlogsveteraan, bij Hotel De Wereld. Daarna werd het vuur doorgegeven aan veertien Verschilmakers. Namens Groningen is dit dit jaar Myron Hamming. Hamming droeg het vuur vervolgens over aan estafettelopers die het vuur naar de veertien festivals brengen.

“Het vuur arriveerde even na 14.00 uur in Groningen”, vertelt nieuwsfotograaf Joaquín Lo Sie Sen. “Een groep van acht estafettelopers betrad toen via het Stadspark het festivalterrein waar het Bevrijdingsvuur werd ontstoken.” Op het festival in het Stadspark vinden tot 23.00 uur diverse optredens plaats. Ambassadeur van de Vrijheid Claude gaf in het begin van de middag een optreden. Later vandaag zijn er optredens van Froukje, TikTokTammo, Sophie Straat, Nick Mulvey, John Coffey, Moonloops en Nusantara Beats, Roodkopje X Braai, BenWal, Lisa Ploeger en Marit Nygard.

Hotel de Wereld

Het ontsteken van het Bevrijdingsvuur gebeurt traditioneel bij Hotel de Wereld. In dit hotel werden op 5 mei 1945 de onderhandelingen gevoerd over de overgave van de Duitse troepen in de dan nog bezette gebieden van ons land. Voor het hotel werd gekozen omdat het op het toenmalige front lag. Een dag later werd het capitulatiedocument ondertekend in de aula van de landbouwhogeschool in Wageningen.