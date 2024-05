Bevrijdingsfestival kijkt terug op geslaagde editie (foto’s)

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bevrijdingsdag 2024 zit erop. Op het Bevrijdingsfestival in het Stadspark was Froukje de laatste artiest die optrad. De organisatie van het festival kijkt terug op een geslaagde editie.

Het festival op de voormalige drafbaan begon rond 11.30 uur met de Vrijheidsmaaltijd. Hier deden ongeveer honderd mensen aan mee. Er werd gesproken over vrijheid en onvrijheid. Om 12.00 uur ging het festivalterrein open en vond onder leiding van Bab Ad-Daar een Dabke dans plaats. Om 13.00 uur was het de beurt aan Claude die op de mainstage een optreden gaf. Claude was dit jaar één van de ambassadeurs van de vrijheid. Met een helikopter werd hij naar Groningen gevlogen.

Optredens

Naast de mainstage waren er nog drie andere podia. Optredens waren er van Sophie Straat, Dizzee Rascal, TAXITAXI, Sophie Straat, TikTok Tammo & Band, Nick Mulvey, Claude -ambassadeur van de Vrijheid-, Mula B, John Coffey, Rozie, Double Talk, Nusantara Beats, Babs, BenWal, SSTO, Marit Nygård, Maartje, Lisa Ploeger, Shoom, Moonloops, VELOCITY MADE GOOD en Roodkopje x Braai. Froukje sloot het festival af.

Tekst gaat verder onder de slideshow met foto’s van Rieks Oijnhausen:

Foto: Rieks Oijnhausen

Foto: Rieks Oijnhausen

Foto: Rieks Oijnhausen

Foto: Rieks Oijnhausen

Foto: Rieks Oijnhausen

Foto: Rieks Oijnhausen

Foto: Rieks Oijnhausen

Foto: Rieks Oijnhausen

Foto: Rieks Oijnhausen

Foto: Rieks Oijnhausen

Foto: Rieks Oijnhausen

Foto: Rieks Oijnhausen

Foto: Rieks Oijnhausen

Foto: Rieks Oijnhausen

Foto: Rieks Oijnhausen

Foto: Rieks Oijnhausen

Foto: Rieks Oijnhausen

Foto: Rieks Oijnhausen

Foto: Rieks Oijnhausen

Foto: Rieks Oijnhausen

Foto: Rieks Oijnhausen

Foto: Rieks Oijnhausen

Foto: Rieks Oijnhausen

Bevrijdingsvuur

Eén van de hoogtepunten in het programma was het arriveren van het Bevrijdingsvuur. Dit vuur was in de nacht van zaterdag op zondag ontstoken bij Hotel De Wereld in Wageningen. Estafettelopers zorgden er vervolgens voor dat het vuur bij alle veertien festivals in het land arriveerden. Rond 14.00 uur kwamen de lopers aan in het Stadspark, waarna zij in het bijzijn van burgemeester Koen Schuiling (VVD) en Verschilmaker Myron Hamming het Bevrijdingsvuur in het Stadspark ontstaken.

Oekraïne

Naast optredens waren er in het Stadspark ook verschillende andere activiteiten. In de Tuin van de Vrijheid konden ouders en kinderen terecht. Daar was een knutselterras en een kinder-dj en waren schminkers actief. Ook konden Oekraïense activiteiten bezocht worden. In de aanloop naar Bevrijdingsfestival hadden Oekraïense vluchtelingen tientallen taarten gebakken. Stukken taart werden verkocht en de opbrengsten worden gebruikt om schoolspullen aan te schaffen voor kinderen in Oekraïne.

Bekijk hieronder de foto’s van Mike Weening: