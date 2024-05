Bevrijdingsfestival Groningen vindt editie 2024 geslaagd, maar bezoekersaantal valt weer tegen

Foto: Ronnie Zeemerin

Het Bevrijdingsfestival Groningen noemt de editie van het festival van afgelopen zondag een ‘inspirerende en succesvolle dag, waarop vrijheid centraal stond.’ Toch kwamen er een stuk minder mensen dan gepland. Volgens de organisatie is het slechte weer in de ochtend daar de oorzaak van.

“We hebben een mooie dag gehad waarop we op een prachtige en krachtige manier de vrijheid hebben gevierd. De sfeer was ontzettend goed en we zijn dankbaar voor de steun van alle bezoekers en betrokkenen”, aldus de organisatie van het Bevrijdingsfestival. De organisatie stelt dat, naast artiesten als Froukje, Dizzee Rascal, Nick Mulvey, John Coffey en Mula B, ook de kinderactiviteiten druk werden bezocht.

Weer 30.000 bezoekers minder dan verwacht

Toch viel het aantal bezoekers tegen. De organisatie ging uit van 80.000 bezoekers, maar het waren uiteindelijk ruim 50.000. Dat is evenveel als de editie van vorig jaar, toen het slechte weer roet in het eten gooide. Ook afgelopen zondagochtend bracht veel regen, waardoor er volgens de organisatie minder animo was voor het festival.

Sinds oktober heeft het Rijk een garantiefonds voor de Bevrijdingsfestivals, waardoor gemiste inkomsten vanwege het weer deels worden vergoed. Vorig jaar keerden de gemeente en de provincie Groningen nog 150.000 euro uit aan het Bevrijdingsfestival om de gemiste inkomsten te compenseren.

‘Nog niet speculeren over financiën’

Volgens de organisatie is het nog te vroeg om te speculeren over de impact van de weersomstandigheden van zondag op de financiën. Het Bevrijdingsfestival heeft al enige jaren moeite om de begroting rond te krijgen. Twee jaar terug deed het festival nog een proef met een toegangsprijs van vijf euro voor het festival. maar na veel ophef werd dit teruggedraaid. Dit jaar organiseerde het festival een badeendjesrace in de Papiermolen, om daarmee geld in te zamelen voor de editie van volgend jaar.