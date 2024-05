“Betaalbare zwemlessen belangrijk voor zwemvaardigheid en mee kunnen doen in de maatschappij”

Zwemlessen moeten betaalbaar zijn om de zwemvaardigheid op peil te houden maar ook om mee te kunnen doen in de maatschappij. Daar pleit wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport voor naar aanleiding van het nieuws dat zwemlessen steeds duurder worden. Jongman zegt dit in het actualiteitenprogramma Nieuwsuur.

Nieuwsuur heeft een rondgang gemaakt langs dertig gemeentelijke zwembaden in ons land. Daaruit blijkt dat de prijzen de afgelopen jaren flink zijn gestegen. Sinds 2018 moeten ouders of verzorgers gemiddeld bijna dertig procent meer betalen voor zwemlessen. In sommige baden gaat het zelfs om prijsverhogingen tot zeventig procent. Reden voor de prijsstijgingen zijn de hogere energietarieven. Om het water in de baden schoon en op temperatuur te houden hangt een hoger prijskaartje. De overheid heeft in 2022 een noodfonds van 207 miljoen euro beschikbaar gesteld voor zwembaden. Dat is niet genoeg omdat in dezelfde periode ook de personeelslasten gestegen zijn en er een tekort is aan badmeesters.

Doordat de lessen steeds duurder worden heeft een groeiend deel van de kinderen geen zwemdiploma. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in de afgelopen vier jaar het aantal kinderen dat geen zwemdiploma heeft steeg van 6 naar 13 procent. In twintig procent van de armste gezinnen heeft zelfs een kwart geen enkel zwemdiploma. Experts vrezen voor de zwemveiligheid. Het Mulier Instituut, dat sportonderzoek verricht, noemt het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid hebben om hun A-, B-, en C-diploma te behalen. Wethouder Jongman is het daarmee eens. Zij noemt het belangrijk dat kinderen zich moeten kunnen redden als ze plotseling in het water belanden. “Maar ook op sociaal vlak zijn zwemdiploma’s belangrijk. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat kinderen niet meekunnen met een kinderfeestje naar het zwembad. Als je steeds een smoes moet verzinnen omdat je geen zwemdiploma hebt, is dat natuurlijk helemaal niet leuk.”