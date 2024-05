Benefietconcert om klarinetorkest in Dublin te krijgen: “Mijn vaders laatste wens was dat wij door zouden gaan”

Foto: Capriccio Clarinet Orchestra

Het Capriccio Clarinet Orchestra uit Haren en Hoogezand gaat komende zomer twee bijzondere optredens geven in het Ierse Dublin. Op woensdag 5 juni wordt er een benefietconcert gegeven dat als doel heeft om de reis mogelijk te maken. Een gesprek met dirigent Ailien de Beer van het orkest.

Hoi Ailien! Hoe gaat het met de voorbereidingen?

“Eigenlijk gaat het heel goed. Eind juli vertrekken we met 35 orkestleden, de jongste is 10 jaar, de oudste is 60, naar Ierland. Om de reis mogelijk te maken hebben we nog een klein tekort van 2.500 euro op de begroting. Daarom hebben we een benefietconcert georganiseerd om het financieel helemaal rond te krijgen. Maar onze reis naar Dublin is bijvoorbeeld al geboekt en ook de accommodatie is reeds geregeld.”

Straks meer over jullie benefietconcert. Wellicht is het verstandig om eerst even stil te staan bij jullie orkest. Want wat is het Capriccio Clarinet Orchestra precies?

“Het orkest bestaat inmiddels al 35 jaar. Het is in 1989 opgericht door mijn vader John de Beer. Hij was veertig jaar docent aan de muziekscholen ’t Clockhuys in Haren en het Kielzog in Hoogezand. De aanleiding voor het oprichten van een orkest was dat mijn vader de leerlingen meer mee wilde geven dan een half uur muziekles in de week. Samen musiceren en kennis laten maken met verschillende muziekstijlen, dat was zijn doel. In de afgelopen 35 jaar zijn er mooie prestaties neergezet. Een project samen met Edwin Rutten bijvoorbeeld, dvd- en cd-opnames in de Martinikerk en reizen naar Denemarken, Engeland en Hongarije om daar optredens te geven.”

En nu hebben we het over Dublin …

“Dat gaat heel bijzonder worden. In de Ierse stad vindt deze zomer het internationale ClarinetFest plaats. Tot nu toe hebben we altijd deelgenomen aan Europese evenementen. Maar wat er in Dublin gaat gebeuren is internationaal. Normaal vindt dit altijd plaats in Amerika. In combinatie met de zomervakantie in Nederland is dat dan gewoon heel lastig. Dit jaar is het dichterbij en valt het gunstig omdat de zomervakantie voor de scholen laat is. Samen met mijn vader heb ik dit aan het orkest voorgelegd. Lijkt ons dit wat? Willen we dit? En als we willen dan is dit de kans want volgend jaar vindt het in Texas plaats. Het antwoord was heel duidelijk. Er was veel enthousiasme.”

Het ClarinetFest dus. Is dat een soort wedstrijd die we misschien kunnen vergelijken met het Wereld Muziek Concours?

“Nee. Eigenlijk kun je het beschouwen als een hele grote broedplaats. Er komen mensen van over de hele wereld naar toe. Er zullen klarinetten in alle mogelijke vormen te horen zijn. Natuurlijk zijn er optredens maar er kan ook heel veel gekeken en geluisterd worden en er kan genetwerkt worden. Je raakt met andere mensen in gesprek. En door die gesprekken ontstaan er nieuwe mogelijkheden.”

Het zou dus zo maar kunnen zijn dat op dit evenement er deuren naar nieuwe optredens open gaan?

“Klopt. Er worden in ieder geval contacten gelegd. En dat is heel waardevol.”

De oplettende lezer zal gemerkt hebben dat wanneer het over je vader gaat er in de verleden tijd wordt gesproken …

“Mijn vader is helaas in januari van dit jaar overleden. De aanloop heeft hij meegemaakt en hij heeft ook geholpen bij het omzetten van één van de stukken die we daar zullen gaan spelen. Mijn vader kreeg in december 2021 te horen dat hij ongeneselijk ziek was. Ik had eerder al de lespraktijk van beide muziekscholen van hem overgenomen en heb later ook het dirigeren op mij genomen. Mijn vader heeft mij twee jaar voor kunnen bereiden zodat ik het orkest kan leiden zoals hij dat altijd gedaan heeft. En mijn vader had ook een wens: om door te gaan met de muziek, om niet op te geven. Daarom gaan we ook deze reis maken, ondanks dat mijn vader er niet meer bij kan zijn.”

Het overlijden is de organisatie in Dublin ook niet ontgaan heb ik begrepen …

“Als orkest hebben we ons voor het evenement aangemeld. Maar we wisten niet of we ook mochten doen. Er zijn namelijk veel aanmeldingen dus moet er een keuze worden gemaakt. Wij kregen het gelukkige nieuws dat we zijn toegelaten. En de organisatie heeft laten weten dat ze mijn vader willen eren. Op 31 juli vindt het openingsconcert van het festival plaats. Dat concert wordt opgedragen aan mijn vader en aan een meneer uit Engeland die ook in januari is overleden. Samen hebben zij veel betekent voor de klarinetmuziek. En daar wordt op die manier bij stilgestaan.”

Jullie concert in Dublin. Wat kunnen we tijdens dit concert verwachten?

“We gaan verschillende stukken spelen. We beginnen met een stuk van de componist Giuseppe Verdi. Vervolgens spelen we een ouverture. En daarna een stuk van Giacchino Rossini. Het hoofdstuk is van een vrouwelijke componist uit de negentiende eeuw. Het is geschreven voor een symfonieorkest dat omgezet is naar een klarinetorkest. Het bestaat uit vier delen waarbij mijn vader geholpen heeft bij de omzetting van één van die delen. Het verhaal gaat over de liefde en behalve muziek gaat er ook een verhaal verteld worden.”

En het blijft niet bij dit concert hè?

“We zijn in Ierland en hoe leuk is het dan om ook een tweede concert te kunnen geven? Dat is gelukt. We gaan een lunchconcert geven in St. Ann’s Church aan Dawson Street. Een prachtige kerk in het centrum van Dublin. Daar kijken we ook heel erg naar uit.”

Dublin is sowieso een muzikale stad met veel straatmuzikanten en culturele faciliteiten. Heel bijzonder ook om in zo’n stad op te mogen treden?

“Absoluut. We gaan onze ogen uitkijken en we willen natuurlijk ook wat bijzondere plekken gaan bezoeken. Als je in Ierland bent moet je sowieso de Temple Bar bezoeken. In de Barra an Teampaill, zoals de Ieren zeggen, wordt er van openings- tot sluitingstijd muziek gemaakt. Dat willen we mee gaan maken.”

Tot slot komen we nog even terug bij jullie benefietconcert. Hoe gaat dat er uit zien?

“We gaan op deze avond hetzelfde programma spelen als dat we in Ierland gaan doen. Op 5 juni beginnen we om 19.30 uur. De entree is gratis maar mensen zijn welkom om giften te komen geven. En het zal een Ierse avond worden. Er zal Guinness Bier geschonken worden maar ook Ierse gin en cider. Een deel van de opbrengsten van de verkoop gaan naar onze reis. Op de avond gaat ook Folk Suprise optreden. Daarmee belooft het een hele gezellige avond te worden.”

Het benefietconcert vindt plaats op 5 juni om 19.30 uur. Het vindt plaats in het Kielzog Theater in Hoogezand.