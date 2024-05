Belanghebbenden starten petitie voor behoud ijsbaan Kardinge

Belanghebbenden bij de IJsbaan Kardinge zijn een petitie begonnen om de ijsbaan in sportcentrumKardinge in Groningen te behoeden voor de ondergang. De petitionarissen vinden dat de ijsbaan te belangrijk is voor de noordelijke ijssport en de lokale economie.

De ijsbaan is, net als de rest van het sportcomplex tussen Beijum en Lewenborg, aan vernieuwing toe. Het voortbestaan van de kunstijsbaan staat echter op de tocht, omdat de gemeente Groningen een gebrek aan financiering heeft en meer grote projecten op de rol heeft.

Maar onder meer schaatsverenigingen, natuurijsclubs, ijshockeyclub GIJS en de Vereniging Bedrijven Noord-Oost zien, mocht de gemeente besluiten niet in Kardinge te investeren, een vitale sportvoorziening wegvallen. Ze zijn daarnaast bang voor het verdwijnen van tientallen ijs- en schaatsverenigingen.

“Het behoud van de ijsbaan is van levensbelang voor de vele schaatsverenigingen en ijsclubs uit Stad en Ommelanden, Drenthe en een deel van Friesland die wekelijks van Kardinge gebruik maken”, schrijft Piet Manning, voorzitter van schaatsvereniging STV Eemsmond, namens de organisaties. “Door middel van deze petitie willen we het belang van de ijsbaan duidelijk maken voor het regionale sport- en bewegingsaanbod en het belang voor de omliggende bedrijven en onderwijsvoorzieningen.”

De petitie voor het behoud van de ijsbaan is hier te vinden.