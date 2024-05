Bejaarde Stadjer (82) die psychiater op het hoofd sloeg met vleeshamer blijft achter de tralies

rechtbank

Een 82-jarige man uit Groningen, die verdacht wordt van poging tot moord, mag zijn proces niet in vrijheid afwachten. De man sloeg eind januari de psychiater van zijn vrouw op het hoofd met een vleeshamer.

Volgens DvhN en RTV Noord werd dat dinsdagochtend duidelijk, tijdens een pro forma-zitting in de zaak tegen de bejaarde Stadjer. De man bekende de psychiater te hebben geslagen met de hamer en stelt dat het een wanhoopsdaad was, bedoeld om zijn vrouw te laten opnemen in een kliniek. De man hoopte dat als hij in het cachot belandde, dat zijn vrouw naar de kliniek kon.

De advocaat van de bejaarde Groninger vroeg de rechter om zijn cliënt vrij te laten, onder meer vanwege zijn slechte gezondheid en die van zijn vrouw. De 82-jarige Stadjer zit nu zelf vast in een psychiatrische gevangenis in Vught. Waar de vrouw van de Stadjer nu is, is niet bekend. Het OM wilde dat de bejaarde verdachte in ieder geval tot juli achter slot en grendel blijft en daar ging de rechter in mee.