Beestjes spotten bij Hortus Haren om belang natuur te benadrukken

Wetenschappers maken zich zorgen over het versnelde uitsterven van planten en diersoorten wereldwijd.

Daarom is door de Verenigde Naties de internationale dag van de biodiversiteit uitgeroepen om hiervoor de alarmbel te luiden. Volgens Wageningse wetenschappers is het in Nederland heel erg slecht gesteld met de biodiversiteit.

De Hortus in Haren organiseerde daarom woensdag een dagje beestjes spotten om het publiek hierop te wijzen. Het verdwijnen van één plant kan bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor een insect. (Video)