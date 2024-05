Beeld: Feest in de Euroborg en in de binnenstad na promotie FC Groningen

Foto: Mike Weening

In Groningen was het vrijdagavond alom feest na de promotie van FC Groningen, terug naar de Eredivisie. Niet alleen in de Euroborg barste het feest los, ook in de binnenstad was de blijdschap enorm bij de fans.

Na het laatste fluitsignaal bestormden de supporters vanaf de tribunes in de Euroborg het veld. Tijdens de ‘pitch-invasion’ kwamen honderden supporters de grasmat op om het feestje met de spelers en staf mee te vieren.

Hup, ook gewoon de kleuters kunnen zonder problemen meefeesten. Prachtig. #grorjc #groningen pic.twitter.com/pfdrT5d1hB — Advocaat van de Duivel (@advocaatvduivel) May 10, 2024

Niet alleen in de Euroborg was het vrijdagavond feest nadat FC Groningen het beslissende promotieduel met Roda JC wist te winnen. Ook in de binnenstad werd uitgebreid feest gevierd.In de Poelestraat barste het feest meteen los na het laatste fluitsignaal

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Jorrit Tempels

De 1.100 toeschouwers van Roda JC waren na de wedstrijd uiteraard minder blij. Waar hun club voor de wedstrijd nog kans had op het kampioenschap, ging in de Euroborg zelfs directe promotie aan de neus voorbij. Dat zorgde bij een deel van de aanhang van de club uit Kerkrade voor onvrede, waardoor zelfs de ME moest worden ingezet.