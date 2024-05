Be Quick 1887 pakt thuis drie kostbare punten

Foto Andor Heij. Be Quick 1887

Be Quick 1887 deed vanmiddag goede zaken in de vierde divisie D. Op de vertrouwde Esserberg rekende de formatie van trainer Paul Matthijs af met Quick’20: 3-2.

De bezoekende middenmoter uit Oldenzaal kende overigens een prima start. Binnen een minuut scoorde Luuk Geelen (0-1). Het tegen degradatie knokkende Be Quick herstelde zich echter knap. Al na zes minuten stond het dankzij Patrick Helbig 1-1. Een mooie aanval leidde in de 33ste minuut tot de 2-1 door Marshelon Pourier. Met die stand brak tevens de rust aan.

Kort na de hervatting benutte Sil Kramer een strafschop, waardoor de thuisclub op 3-1 kwam. Halverwege de tweede helft bracht spits Frank Eulderink de spanning terug (3-2). In de resterende fase was Be Quick dichter bij een doelpunt dan de Twentse gasten. Ondanks het verlies blijven de Hareners voorlaatste, maar zelfs rechtstreekse handhaving behoort met nog drie duels voor de boeg tot de mogelijkheden. De Good-old bezoekt zondag 12 mei in Arnhem MASV.

Stand onderin de vierde divisie D: TVC’28 27-30, Buitenpost 27-28, Longa’30 27-28, Be Quick 1887 27-26, Pelikaan S 27-15. De Peli’s zijn volgend seizoen vijfdeklasser.