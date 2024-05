Be Quick 1887 leeft nog na zege op Pelikaan S

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - Pelikaan S

Be Quick 1887 won zaterdagavond in eigen huis met 2-0 van het al gedegradeerde Pelikaan S uit Oostwold. Voor de stad-Groningers kan het in de strijd tegen degradatie uit de vierde divisie D daarom nog alle kanten op.

“De enige taak die ze hadden was winnen en dat hebben ze gedaan”, aldus Be Quick 1887 trainer Paul Matthijs na afloop. “Ik ben tevreden over het resultaat, maar niet over het spel. In de eerste helft gingen we veel te veel met hun tempo mee. We hadden moeite om zo’n ploeg stuk te spelen”.

Het tempo lag inderdaad niet hoog voor de rust. Be Quick kreeg twee aardige kansen. Een schot van Sil Kramer werd nog net door Stefan van der Lei naast getikt en de Pelikaan S doelman stopte ook een dubbele inzet van Hugo Stoker en Guus Broekema. Zijn Be Quick collega Stijn Barkhuis stopte een schot van Joshua Sion.

Voorsprong

Be Quick schroefde na de pauze het tempo op en nadat Broekema opnieuw op Van der Lei was gestuit was het na 57 minuten wel prijs. Patrick Helbig stuurde Broekema diep en die tekende dit keer wel voor de 1-0.

“Je houdt ze veel te lang in leven door de kansen niet af te maken”, zei Be Quick verdediger Yoran Cats. Hij doelde onder meer op een enorme kans van Sil Kramer op aangeven van Cats. “Maar het was lastig spelen tegen deze ploeg. Er was zowat niet door te komen”. Be Quick kreeg dan ook bijna het deksel op de neus toen Awaab Khider na 82 minuten hard op de paal schoot.

Pelikaan S probeerde er in de slotfase dus nog wat van te maken, maar Be Quick counterde in blessuretijd naar de beslissing. Sem Rozema was het eindstation: 2-0.

Optimisme

Door de winst kan Be Quick rechtstreekse degradatie volgende week in en tegen Heino bij een overwinning afwenden. Be Quick klimt dan over de Sallandse ploeg heen. “Maar dan moet het een stuk beter dan we vandaag deden, maar mooi dat het nog ergens om gaat”, zei Matthijs. Cats was optimistischer: “We gaan met een goed gevoel naar Heino toe, want we voetballen goed de laatste weken”.

Be Quick kan zich zelfs nog direct handhaven in de vierde divisie D. Dan moet het zelf Heino verslaan en hopen dat Longa’30 en Buitenpost niet winnen. Maar als Be Quick niet wint degraderen de Groningers alsnog.

Be Quick 1887 – Pelikaan S 2-0. 57. Guus Broekema 1-0. 90+2. Sem Rozema 2-0. Toeschouwers: 200.