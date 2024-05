Be Quick 1887 degradeert naar eerste klasse na nederlaag tegen Heino

Foto Andor Heij. Verslagenheid na degradatie Be Quick 1887

Be Quick 1887 is zaterdagavond in en tegen Heino gedegradeerd naar de eerste klasse. In het alles of niets duel werd met 2-0 verloren van de ploeg uit Salland, die zich daardoor wel handhaafde in de vierde divisie.

Het kon vooraf alle kanten op. Bij een Groninger winst werd in ieder geval rechtstreekse degradatie voorkomen en zelfs directe handhaving hoorde nog tot de mogelijkheden. Het werd dus niets

Verlammend.

“We wilden het wel brengen, maar we konden het niet in deze wedstrijd waar het om ging”, aldus trainer-Paul Matthijs, die na dit seizoen afscheid neemt van Be Quick. “Dit duel leek op ons verlammend te werken. Alles ging mis. In het begin verloren we alle duels en dat eerste doelpunt kwam door naïef te verdedigen”.

Na vijf minuten viel dat deelpunt. Doelman Stein Barkhuis liep onder een hoekschop door en Tim Leferink tikte simpel bij de tweede paal raak: 1-0. Er waren vervolgens wat kansjes over en weer, maar het was matig wat beide ploegen voor de pauze lieten zien.

Grote kans

Na rust drong Be Quick even aan met een enorme kans na 50 minuten voor Patrick Helbig, die op Heino doelman Ivan Kaniuchka stuitte. Heino werd sterker en Stan Heetkamp tikte na 59 minuten van dichtbij de 2-0 binnen. Het geloof bij de Groningers op een beter resultaat was daarna meteen weg.

Heino kreeg nog een paar behoorlijke kansen om de score te verhogen, maar Be Quick doelman Barkhuis hield zijn doel verder schoon. Door de nederlaag speelt Be Quick volgend seizoen voor het eerst sinds 2003 weer in de eerste klasse.

Teleurstelling

“De teleurstelling is heel groot”, aldus middenvelder Nagesh Amatsaleh. “Het is zonde, je doet er met z’n allen van alles aan, maar dan valt er meteen zo’n vervelende goal na vijf minuten”.

Wisselvallig

“Het kwam aan op deze wedstrijd”, zei aanvoerder Mark Versteegen. “Maar het leek alsof zij dat meer beseften dan wij. We hebben het hele seizoen al de kans gehad om naar boven aan te haken. Maar het was het hele jaar te wisselvallig. We kunnen best goed voetballen, maar het kwam er niet altijd uit”.

Heino – Be Quick 1887 2-0 5. Pim Leferink 1-0. 59. Stan Heetkamp 2-0. Toeschouwers: 800.