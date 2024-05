Basketballers De Groene Uilen uitgeschakeld in play-offs promotiedivisie

De heren van basketbalvereniging De Groene Uilen zijn zondag uitgeschakeld in de play-offs om het kampioenschap van de promotiedivisie.

In de halve finale werd er gespeeld tegen het tweede team van Den Helder Suns. In een tweeluik werd er vrijdag thuis met 53-67 verloren. Zondag eindigde het uitduel in 61-55. Dit betekent dat het team is uitgeschakeld. Als de Groene Uilen er wel in geslaagd waren om de play-offs winnend af te sluiten dan had men vanwege financiële redenen geen gebruik gemaakt van het recht om te promoveren.

De Groene Uilen eindigden in de competitie op de vierde plaats. Die plek gaf recht op een ticket voor de final eight van de promotiedivisie. In de kwartfinale van de play-offs nam het team het op tegen UBALL uit Utrecht. Thuis in Groningen werd het 61-61. In Utrecht werd er gewonnen.

Bekijk hier de wedstrijd: