Banenmarkt op Vismarkt: “Ik wil verder kijken, me oriënteren”

Geen warenmarkt op de Vismarkt donderdag, maar een banenmarkt in de open lucht.

Zo’n vijftig werkgevers presenteerden zich en zij hadden duizenden banen in de aanbieding. Onder meer in de techniek, zorg, overheid en ict.

“Ik werk nu in de metaal”, aldus een bezoeker van de markt. “Ik wil toch een beetje verder kijken, me oriënteren”.

“Ik zat in de glasvezel”, aldus een ander. “Nederland is nu voorzien van glasvezel, dus hield het op. Ik wil wat totaal anders, zoals in de beveiliging of buschauffeur, maar wel iets wat ik tot mijn 67e kan doen”.

Tekort

In enkele sectoren, zoals in de zorg, is een groot tekort aan personeel. “Er staan veel vacatures open en uiteraard is de werkdruk hoog”, aldus Rick Honings van Zorggroep Meander. “We hebben af en toe ziektegevallen en dan is het toch fijn dat je een grotere pool aan werknemers hebt om dat op te vangen”.

Naast Groningen werden er ook dergelijke banenmarkten in Leeuwarden en Utrecht georganiseerd.