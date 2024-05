Bakkerij Crebas aan Steentilstraat gaat voor onbepaalde tijd dicht

Foto: Google Maps

Bakkerij Crebas in de Steentilstraat gaat vanaf 1 juni voor onbepaalde tijd dicht. Dat melden verschillende media.

Waarom de bakkerij tijdelijk gaat sluiten is onbekend. Naar alle waarschijnlijkheid heeft het te maken met dat er niet voldoende bakkers zijn. Crebas is zo’n zeven jaar geleden overgenomen door bakkerij Marinus uit Loppersum. In dezelfde periode werd ook bakkerij Meindertsma uit Lewenborg overgenomen. Het bakken van broden gebeurt sinds 2017 in Loppersum. In de Steentilstraat bleef de bakkerswinkel wel bestaan.

Hoe lang de tijdelijke sluiting gaat duren is eveneens onbekend. Bakkerij Crebas opende in 1888 de deuren en is daarmee één van de oudste winkels in Groningen. Crebas draagt de koninklijke titel Hofleverancier. De bakker staat bekend om producten als ‘het Academiepleintje’, een gevulde botercake met gekonfijte vruchten en amandelen, en ‘de Crème der A’, een met crème gevuld boltaartje.