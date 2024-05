Badeendjes ‘racen’ naar de finish in de Papiermolen, voor de vrijheid en voor de kas van het Bevrijdingsfestival

Foto: Joris van Tweel

Het Bevrijdingsfestival Groningen liet vrijdagmiddag 6.000 badeendjes te water in de Papiermolen. De ‘Badeendenrace voor de Vrijheid’ moet geld in het laatje brengen voor het festival zelf, zodat er genoeg geld is voor de editie van volgend jaar.

Een eendje kopen kan nu ruim een week. Meedoen aan de race met een eendje kost deelnemers 5 euro. De eendjes, met bijbehorend nummer, werden vrijdagmiddag te water gelaten in de Papiermolen. Opgejaagd door een waterstraal gingen alle gele rubberen drijvertjes richting de overkant van het bad. Daar werden de zesduizend eendjes richting een finishlijn getrechterd.

De eendjes kiezen het ruime sop De eendjes hebben wel wat racedwang nodig Foto’s: Joris van Tweel

De race wordt georganiseerd om geld binnen te harken voor het Bevrijdingsfestival zelf. Volgens de festivalorganisatie zijn dit soort acties nodig ‘simpelweg omdat de kosten voor zo’n groot evenement hoog zijn.

Een badeendje kopen voor de race kan nog steeds, omdat alleen een notaris weet welke eendjes als eerste over de finish kwamen. Pas op zondag wordt duidelijk wie er met één van de 43 prijzen vandoor gaat. De koper van het winnende eendje wint de hoofdprijs: een fatbike.