Automobilist voor 29ste keer betrapt op rijden zonder geldig rijbewijs, auto in beslag genomen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 29-jarige automobilist uit Groningen is vrijdag aangehouden en heeft zijn auto moeten inleveren bij de politie. De man was voor de 29ste keer betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs.

Politieagenten kwamen in actie na een zogeheten ANPR-hit. ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition. Het kenteken van het voertuig was in het systeem gezet waarbij agenten een seintje kregen toen de auto voorbij reed. “Wij hebben de bestuurder een stopteken gegeven”, meldt de politie. “Al snel bleek dat hij voor de 29ste keer aangehouden was vanwege het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs.”

Maar dat is niet het enige ‘record’ dat de man in bezit heeft: “Hij werd voor de 21ste keer aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Uit de speekseltest bleek dat hij mogelijk had gereden onder invloed van cannabis, cocaïne en opiaten. Wij hebben de man aangehouden. Zijn voertuig is in beslag genomen.”