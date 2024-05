Automobilist schept fietser op Sontweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Sontweg is dinsdagavond een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.00 uur ter hoogte van een fastfoodketen. “Een automobilist is in botsing gekomen met een fietser”, beschrijft Wind de situatie. “De fietser is daardoor ten val gekomen en gewond geraakt. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer behandeld.” Vanwege het ongeluk was de weg deels afgesloten waardoor het overige verkeer met enige vertraging kreeg te maken.

In de personenauto bevond zich tevens een jong kindje. Deze was volgens de nieuwsfotograaf hevig geschrokken. “Uit handen van een politieagent heeft dit kindje een knuffelbeer gekregen. De hulpdiensten hebben standaard knuffelberen op de wagens zitten om juist in zulke gevallen aan kinderen te geven.” De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk.