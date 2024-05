Automobilist botst tegen boom op Bedumerweg, bestuurder gewond

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de Bedumerweg is een automobilist gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur ter hoogte van de kruising met de Sumatralaan. “De automobilist was onderweg in de richting van het Noorderplantsoen”, vertelt Wind. “Vlak na de kruising is het door nog onbekende oorzaak misgegaan waarbij de automobilist tegen een boom is gebotst. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken.”

Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.” De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Vanwege het ongeluk was één rijbaan tijdelijk afgesloten. Het voertuig hoefde niet weggesleept te worden door een bergingsbedrijf. Wind: “Het is door hulpverleners naar een parkeerplaats geduwd, zodat het voertuig daar later opgehaald kan worden.”