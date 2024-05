Arrestatie na schermutseling in Surinamestraat, politie zoekt getuigen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In de Surinamestraat in de Indische Buurt heeft dinsdag aan het einde van de middag een schermutseling plaatsgevonden. Daarbij is één persoon aangehouden.

De melding van een mogelijk steekincident kwam rond 17.15 uur bij de hulpdiensten binnen. “Wij weten niet of er ook daadwerkelijk een steekpartij heeft plaatsgevonden”, vertelt politiewoordvoerder Janet Oortwijn. “In de melding werd er gesproken over een conflictsituatie. Op locatie hebben wij één persoon aangehouden. We hebben geen slachtoffer aangetroffen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft deze persoon de locatie verlaten.”

In de Surinamestraat wordt onderzoek gedaan. Bij dit onderzoek is een mes op straat aangetroffen. Om duidelijk te krijgen wat er precies gebeurd is, zoekt de politie getuigen. “Mensen die iets gezien hebben, of die mogelijk in bezit zijn van beeldmateriaal, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.”