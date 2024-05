Arjan Taaij stopt als coach by Lycurgus

Arjan Taaij - Foto via Lycurgus

Arjan Taaij stopt na elf jaar als hoofdcoach bij Nova Tech Lycurgus. Dat maakt de club bekend op haar website. Hij is in gesprek met de club voor de functie van algemeen directeur.

Arjan Taaij: ‘Ik heb het als uniek ervaren om onderdeel te zijn van een hele mooie sportclub met veel passievolle en loyale mensen. Het heeft me verrijkt in wie ik nu ben. (…) Na elf jaar is het goed denk ik om te stoppen. Zo voelt het oprecht ook. Het is goed om nieuwe ervaring en nieuwe prikkels op te doen. Het is goed voor de club ook om weer een nieuw gezicht te krijgen die sportief aan de volgende stap werkt.’

Taaij heeft in elf jaar tijd met zijn team in 21 finales om de prijzen gestreden. Daarvan werden er veertien gewonnen. In 2016 werd de club voor het eerst landskampioen. Ook werden toen de beker en de supercup gewonnen. Onder zijn leiding speelde het team 37 internationale wedstrijden.

Algemeen directeur Joop Alberda: ‘Arjan heeft de afgelopen jaren een enorme bijdrage geleverd en nu breekt een volgende fase aan. De afgelopen maanden hebben we in een intensief traject de basis gelegd voor een geweldig project binnen de volleybalsport. Ik heb mijn bijdrage geleverd en draag straks vol vertrouwen het stokje over aan Arjan, want ik ben ervan overtuigd dat we tot een akkoord komen.

In juli 2018 kreeg Taaij op persoonlijke titel de sportpenning van de gemeente Groningen. Naast zijn grote inzet voor Nova Tech Lycurgus is hij actief bij de Nederlandse volleybalbond en werkzaam bij de Hanze, als verantwoordelijke voor het topsportbeleid. De club presenteert op korte termijn de nieuwe hoofdcoach.