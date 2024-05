Archeologische vondsten in Ten Boer te bezichtigen

Archeologie Ten Boer

Diverse archeologische vondsten zijn momenteel tentoongesteld aan de A.H. Homanstraat 23 in Ten Boer.



In de afgelopen jaren is veel archeologisch onderzoek verricht vanwege de versterking en vernieuwingsoperatie in de voormalige gemeente Ten Boer.

De vondsten uit deze onderzoeken belandden daarna in het archeologisch depot van de gemeente Groningen. In deze vitrine worden vondsten uit die onderzoeken getoond. De vitrine wordt regelmatig voorzien van nieuwe archeologische vondsten die uit Ten Boer en Woltersum komen.

Het zijn onder andere aardewerkscherven, een middenvoetsbeentje van een wolf en speelschijfjes uit de eerste eeuw na Christus van de Hamplaats uit Ten Boer. De jongste vondst die te bezichtigen is, betreft een pelgrims insigne uit circa 1500 met als voorstelling Christus aan het kruis, van de Dobbestraat uit Woltersum.