Amateurvoetbal: Forward speelt zich veilig, periode voor Groninger Boys

Foto Andor Heij. Forward - Roden

Forward speelde zich zondagmiddag op eigen kracht veilig in de tweede klasse I. In 3B pakte Groninger Boys op de laatste speeldag toch nog een periode.

“Yes, dit scheelt drie wedstrijden.” en “We kunnen op vakantie”. De spelers van Forward waren zeer blij dat door een 2-1 zege op kampioen Roden de nacompetitie tegen degradatie werd ontlopen.

Forward begon op Zernike voortvarend en na tien minuten knalde Jelt Bottema de bal op de paal. Roden wilde het niet zo maar weggeven en na 36 minuten schoot Robin van der Tuin de 0-1 op het denkbeeldige scorebord.

Na de pauze zette Forward aan en kreeg hulp van een stuntelende Roden defensie. Na 72 minuten profiteerde Max Oogink daarvan en hij schoot hard binnen: 1-1. Twee minuten later stond Vigo Tabak ineens oog in oog met Roden doelman Niels Willems na een struikelpartij in de Drentse achterhoede. De invaller rondde bekwaam af: 2-1.

Roden probeerde het daarna nog wel, maar de studenten hadden het uit de counter definitief kunnen beslissen. Demir Kroet schoot echter net naast. Forward eindigde op de achtste positie.

Forward – Roden 2-1. 36. Robin van der Tuin 0-1. 72. Max Oogink 1-1. 74. Vigo Tabak 2-1. Toeschouwers: 80.

Het zondagelftal van Helpman nam in dezelfde klasse afscheid met een nederlaag. GOMOS uit Norg was op de Esserberg met 3-1 te sterk. Kevin Hofman scoorde voor Helpman. De Groningers eindigden op de vijfde plek. Helpman gaat met het prestatievoetbal alleen op zaterdag verder. Dat gebeurt ook in de tweede klasse, want Helpman zaterdag werd kampioen in de derde klasse C.

Het al gedegradeerde Stadspark ging uit tegen Rolder Boys met 2-0 onderuit. Stadspark werd twaalfde en voorlaatste.

3B zondag

In de derde klasse B zondag pakte Groninger Boys een vervangende periodetitel. Groninger Boys won zelf met 7-2 bij Weerdinge. Dat was op zich niet genoeg, maar Actief eindigde op de tiende plek en moet daardoor nacompetitie tegen degradatie spelen. Daardoor vervalt de periodetitel voor promotie die de club uit Eelde Paterswolde eerder greep. Groninger Boys eindigde als derde en neemt die periode over. Groninger Boys speelt volgend weekend uit tegen EMMS uit Slagharen, de nummer tien van 2H.

Het al gedegradeerde Engelbert won de laatste wedstrijd thuis met 4-3 van Veelerveen. Engelbert bleef desondanks laatste.