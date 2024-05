‘Alleen Eelde en Lelystad nog in beeld voor straaljagers op burgerluchthavens’

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Hoewel zowel de provincie Groningen als de provincie Drenthe totaal niet zitten te wachten op de komst van straaljagers op Groningen Airport Eelde, wil Defensie de noordelijke luchthaven nog niet doorstrepen als burgerluchthaven waar militaire activiteiten zouden kunnen plaatsvinden.

Volgens RTV Drenthe is Eelde, samen met Lelystad Airport, als enige overgebleven bij Defensie als burgerluchthavens waar ook straaljagers zouden kunnen vertrekken en landen. De Drentse gedeputeerde Yvonne Turenhout liet dat weten na een gesprek met demissionair staatssecretaris Van der Maat van Defensie.

Eerder deze week lieten zowel de provincie Groningen als de provincie Drenthe, beiden aandeelhouders van Groningen Airport Eelde, weten dat de komst van straaljagers op de luchthaven een ‘no-go’ voor hem is. Defensie zou daardoor, ondanks de bezwaren, nog niet direct willen stoppen met haar verkenning. Defensie zelf liet alleen weten dat er binnenkort een reactie volgt op de zienswijzen van de provincies.

Eind vorig jaar presenteerde Defensie het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie, waarin het een zoektocht start naar meer ruimte om te oefenen, grotere infrastructuur, ruimere munitieopslag en nieuwe of aangepaste vergunningen. Nederland heeft ook te weinig ruimte is voor militaire vliegactiviteiten, doordat de vliegbases Soesterberg, Twenthe, De Peel en Marinevliegkamp Valkenburg zijn afgestoten of een andere functie kregen. Het verzoek was daarom neergelegd om te onderzoeken of er samengewerkt kan worden met burgerluchthavens en het toevoegen van één of twee extra jachtvliegtuiglocaties.