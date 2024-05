Agenten delen verschillende bekeuringen uit

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag verschillende bekeuringen uitgedeeld aan personen die in en rond de stad overtredingen begingen. Dat meldt de politie op sociale media.

Op de Orientatielaan tussen Hoogkerk en Eelderwolde werd de bestuurder van een bromfiets bekeurd. De jongeman bleek bij een controle niet in bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Korte tijd later werd een persoon gezien die op een fatbike over de Grote Markt scheurde. Agenten gingen er achteraan en konden de persoon staande houden. “Uit onderzoek bleek dat de trapondersteuning van de fiets niet werkte”, schrijft de politie. “De fiets accelereerde door middel van een gashendel. Dat is niet toegestaan.” Ook deze persoon kreeg een bekeuring.

Elders in de stad troffen agenten een scooterrijder aan die niet een helm maar een bivakmuts droeg. Ook bleek de scooter geen kentekenplaat te hebben. De bestuurder reageerde niet op het stopteken waarna een achtervolging ontstond. “Helaas zijn we de scooter kwijtgeraakt”, schrijft de politie. Wel gaat het onderzoek naar deze persoon verder. Op de A28 van Haren richting Groningen werd een goed gesprek gevoerd met een automobilist. Een andere bestuurder had de hulpdiensten gebeld omdat hij op de snelweg was afgesneden. “We hebben deze bestuurder staande kunnen houden en een goed gesprek kunnen voeren. Een drugs- en alcoholtest bleken negatief te zijn.” De bestuurder kon met een waarschuwing op zak zijn weg vervolgen.