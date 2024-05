Agenten delen meerdere bekeuringen uit aan motor- en scooterrijders in binnenstad, één voertuig in beslaggenomen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben zondagavond in de binnenstad meerdere motor- en scooterrijders bekeurd vanwege diverse verkeersovertredingen. Ook werd één voertuig in beslaggenomen. Dat meldt de politie op sociale media.

De controle werd gehouden vanwege de mooie weersomstandigheden: “Bij oplopende temperaturen zien we dat de overlast van motoren en motorscooters toe neemt. Gisteravond hebben we bekeuringen uitgedeeld aan bestuurders vanwege het negeren van het rode verkeerslicht, rechts inhalen en inhalen bij een doorgetrokken streep”, laat de politie weten. “Twee keer hebben we een bekeuring uitgedeeld aan een persoon voor het besturen van een zogeheten zware motorfiets terwijl diegene daar geen geldig rijbewijs voor had.”

Eén bestuurder trok de aandacht door agressief en asociaal rijgedrag. “Hij bleek al vijf keer eerder betrapt te zijn voor het rijden zonder in bezit te zijn van het juiste rijbewijs. Hierop hebben we het voertuig in beslag genomen. De Officier van Justitie zal een beslissing nemen over de straf en of de eigenaar het voertuig weer terug krijgt.”