Actie om geld op het halen voor MS: Je veters strikken met ovenwanten aan

Probeer het zelf maar eens. Met twee grote ovenwanten de veters van je schoenen strikken. Janneke Bosma bedacht het: de ovenwantchallenge, om geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte MS.

Janneke heeft zelf de ziekte Multiple Sclerose (MS), en doet als promovenda in het UMCG onderzoek naar de ziekte. Om in de actiemaand voor MS geld op te halen bedacht ze de ovenwantchallenge. “Sommige mensen met MS hebben last van hun handen. Het gevoel en de verfijnde motoriek raakt dan verstoord. Wij willen dat een beetje nabootsen, door met ovenwanten aan je veters te strikken,” legt Janneke uit.

Ze kreeg hierbij hulp van de schaatstweeling Ronald en Michel Mulder. Zij zijn ambassadeur van de stichting MS Research, hun moeder heeft de ziekte. “Het is mij niet gelukt om mijn veters te strikken met ovenwanten aan, en dat geeft maar weer aan hoe moeilijk het is als je het gevoel in je vingers kwijt raakt,” vertelt Michel. “Het verschil met mensen die echt MS hebben is dat je bij ons hele grote ovenwanten ziet, en bij mensen met MS, zoals onze moeder niet. En zij heeft hier ook moeite mee, met het strikken van veters bijvoorbeeld,” vult Ronald aan.

“Ik hoop natuurlijk dat veel mensen de ovenwantchallenge gaan doen en op social media zetten,” vertelt Janneke. “Er zijn nog niet heel veel goede behandelmethodes voor de ergste fase van MS en daar is nog veel onderzoek voor nodig. Je kan mijn actie steunen via In actie voor MS “.