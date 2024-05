Aardbeving gemeten bij Garsthuizen

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij Garsthuizen in de gemeente Eemsdelta heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een aardbeving plaatsgevonden. Dat meldt het KNMI.

Volgens het KNMI had de beving een kracht van 0.8 op de schaal van Richter. De aardbeving vond plaats om 03.52 uur. Het ging om een geïnduceerde beving op een diepte van 3 kilometer. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de gaswinning in het gebied. De Groningse bodem is de laatste periode onrustig. De beving bij Garsthuizen is al de vierde beving deze maand.

Afgelopen maandag vond er een beving bij Harkstede plaats, met een kracht van 0.4. Een dag eerder werd een beving van 0.8 geregistreerd bij Siddeburen. Op Bevrijdingsdag werd een beving gemeten van 0.3 bij ’t Zandt.