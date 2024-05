Aanhoudend zonnig en temperaturen blijven boven de 20 graden

Foto Andor Heij. Stadspark, lente

Vrijdag is er af en toe zon en kans op een enkele bui. Het wordt 23 of 24 graden en het is een tikje zwoel. De oostenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 4 en neemt in de loop van de dag wat toe. In de nacht droog en opklaringen bij 13 graden.

door Johan Kamphuis

Zaterdag zijn er flinke perioden met zon, afgewisseld door enkele wolkenvelden. Het blijft droog. Langs de Wadden is het stralend. Daar waait een vrij krachtige noordoostenwind en wordt het 18 of 19 graden. In de stad 23 of 24. Daar is de noordoostenwind matig, windkracht 3 tot 4.

Zondag neemt de kans op een enkele bui toe met lokaal onweer maar lijken de meeste buien zuidelijk van onze provincie te gaan vallen. Verder wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 20 of 21 graden. Langs de wadden is het met 17 of 18 graden minder warm. De wind uit het zuiden tot zuidoosten is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. Langs de Wadden 4/5 Bft. In de nacht 12 graden.

Pinkstermaandag kan een (onweers) bui ook niet worden uitgesloten maar wederom lijken ook dan de meeste buien zuidelijk van de stad en de provincie actief te zijn. Verder is er ook nu en dan zon, is het rustig weer en wordt het 20 tot 22 graden.

Dinsdag is het overwegend droog en met flink wat zon wordt het circa 23 graden. Woensdag`is een dag om in de gaten te houden wanneer een zeer actieve regenstoring onze kant op komt.