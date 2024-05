Inschrijving KardingeRun geopend

Foto: Rieks Oijnhausen

De inschrijving voor de tiende editie van de KardingeRun is geopend. De grootste obstakelrun van het noorden vindt plaats op zaterdag 14 en zondag 15 september.

Deelnemers aan de KardingeRun kunnen kiezen uit de afstanden 4, 8, 12 en 16 kilometer. Ze kunnen individueel, in teams, met de familierun en de bedrijvenrun meedoen. De organisatie is in handen van The Body Buddy.

De start is op het strand naast het Zilvermeer. Vanuit daar zijn vernieuwde routes uitgewerkt en worden de obstakels ingetekend. Tijdens de run kom je hindernissen tegen met water, modder en andere obstakels. Ook de Kardingebult is onderdeel van het parcours.

Het belangrijkste doel van de KardingeRun is, mensen in beweging te krijgen en een sportief uitdagende run neer te zetten. Ook er is een focus op duurzaamheid: zo zijn de medailles van milieuvriendelijk materiaal en wordt het water uitgedeeld in 100 procent gerecycled plastic.

De minimale leeftijd voor individuele deelname is 12 jaar. Tijdens de FamilieRun mogen kinderen van 8 t/m 12 jaar met een volwassene op het 8 kilometer parcours deelnemen en vanaf 6 jaar met een volwassene op het 4 kilometer parcours.

Inschrijven kan vanaf nu via Kardingerun.nl.