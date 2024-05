3C: Helpman Kampioen, TKB pakt in extremis play off plek; 2J Gorecht is klaar

En Helpman 1 is kampioen! (Foto's Martijn Minnema)

In de lang uiterst spannende derde klasse C viel vanmiddag de (na vorige week) te verwachten uitkomst in de titelstrijd. Helpman had aan een punt genoeg bij het al gedegradeerde WVV, maar won betrekkelijk makkelijk met 0-2. De strijd om de laatste plek in de nacompetitie was op de laatste speeldag spannender, The Knickerbockers pakte die plek door een goal in blessuretijd.



Helpman leek in Winschoten al vlot de bevrijdende 0-1 te scoren. In de 5′ minuut werd uit een hoekschop gescoord, maar de treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. In de stromende regen was Helpman de betere ploeg, creëerde ook een aantal kansen, maar moest wel bij de les blijven want WVV gaf zich niet zomaar gewonnen. De Winschoters kregen geen echt grote kansen maar waren wel dreigend bij hun tegenaanvallen. Ook toen de regen weggetrokken was droogde de kansenreeks voor Helpman niet op. In de 35′ minuut was er de grootste kans voor de bijna kampioen. Oog in oog met de keeper werd een voorzet op de keeper geschoten.

Vijf minuten later was het wel raak, de WVV grensrechter stak de vlag omhoog, maar de scheidsrechter liet doorspelen toen twee Helpmannen alleen op de goal af gingen. Michiel Rusch scoorde na een tikkie breed de 0-1.

Voor WVV stond er niks meer op het spel en na de 0-1 leken ze het ook wel een beetje te geloven. Na rust was het wachten op de 0-2 voor Helpman. Na wat missers viel de beslissing in de 85′ minuut. Daarbij kreeg Helpman een kadootje van WVV keeper Sven Schuur. Die blunderde opzichtig op een slap schot van Camiel Buursma. Was de buit al niet zo goed als binnen, dan was ie dat nu.

Daarmee komt de titel terecht bij de club die het grootste deel van het seizoen bovenaan stond. Een terechte kampioen dus. Met twee punten voorsprong op Zuidhorn en drie op Groen Geel bleef het echter erg lang spannend. Er zullen maar weinig clubs zijn die met 31 verliespunten kampioen worden, maar daar zal men bij Helpman niet mee zitten.

Groen Geel was al zeker van nacompetitie om promotie en had het vanmiddag nog aardig lastig met hekkensluiter Mamio, gewonnen werd er wel, met 4-2. Mamio was al gedegradeerd.

The Knickerbockers kon nog op plek vier komen, dan moest het meer punten halen dan FC Zuidlaren. Die verloren met 2-1 bij Aduard 2000 waardoor een punt bij het al tot nacompetitie tegen degradatie veroordeelde Be Quick 1887 volstond. The Knickerbockers kregen het niet kado. Na rust boog Be Quick een 1-2 achterstand om in een 3-2 voorsprong en pas in blessuretijd schoot Stefan van Veen TKB uit een vrije trap naar de nacompetitie. TKB start daarin dinsdag al, uit tegen ASC’62 uit Dalfsen.

Be Quick speelt zaterdag thuis tegen NEC Delfzijl.

HFC’15 kon nog aan nacompetitie tegen degradatie ontsnappen, dan moest er van Lycurgus gewonnen worden en moest Veendam 1894 verliezen. Geen van beide gebeurde. Veendam won met 6-0 van Loppersum en HFC’15 bleef op 1-1 steken tegen Lycurgus. HFC’15 stroomt in de tweede ronde in en hoeft pas op 8 juni in actie te komen. Dan treft het Zwaagwesteinde of ODV.

In de Tweede Klasse kon Lewenborg nog uit de nacompetitie tegen degradatie blijven, moest er wel bij Drenthina gewonnen worden. Lastige opgave, want die konden kampioen worden. En dat werden ze, na een 0-0 ruststand sloeg de kampioen in het laatste kwart hard toe, 4-0. Lewenborg dus samen met VV Groningen gedegradeerd. VVG verloor zijn laatste wedstrijd thuis met 13-0 van VEV’67. Stan van der Wal scoorde acht keer. Volgend seizoen beter voor VVG, de selectie is met een groot aantal nieuwkomers zo op het oog derde klasse proof.

Gorecht ging in eigen huis met 2-3 onderuit tegen Hoogeveen en daarmee is het seizoen voorbij voor de Harenaars. Gorecht is op plek 7 geëindigd.

In de Vierde Klasse was VVK vrij, het gaat zich in de nacompetitie proberen te handhaven. In de Vijfde Klasse is Haren kampioen geworden en speelt Gruno nacompetitie voor promotie.