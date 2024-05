1J: Doek valt voor GRC Groningen, PKC’83 heeft kans op periodetitel

Foto Andor Heij. GRC Groningen

GRC Groningen is zaterdagavond in de voorlaatste competitieronde gedegradeerd uit de eerste klasse J. PKC’83 maakt nog een kans op een vervangende periodetitel. HZVV werd in deze klasse kampioen door een 4-3 zege bij DZOH.

GRC Groningen

GRC Groningen verloor thuis met 5-1 van concurrent Hoogezand en daalt daarmee af naar de tweede klasse. Heine Uuldriks kopte Hoogezand op voorsprong. Jasper Kingma maakte nog voor de pauze gelijk.

Na de pauze scoorde Hoogezand via Mart Bloeming en Justin Slor en leek de degradatie voor GRC beklonken. Toch gaf GRC niet op en kreeg kansen, onder meer via Jur Wardenier. Uuldriks en Joran van Zwol waren voor Hoogezand wel trefzeker en tekenden voor de 5-1.

PKC’83

PKC’83 verkeerde vorige week nog in degradatiegevaar, maar is door de 2-1 thuiswinst op SVBO ineens nog kansrijk voor een vervangende periodetitel. PKC moet dan volgende week winnen van Hoogezand en hopen dat DZOH minstens een punt verspeeld tegen de nummer twee WVV. Ronald Gerdes zette SVBO op voorsprong, maar Rob Schokker draaide de wedstrijd met twee treffers om, waarvan één uit een strafschop.

Velocitas

Velocitas 1897 verloor thuis met 2-1 van WVV. Via een strafschop van Rick Hansen kwam WVV op voorsprong. Een op een voorzet lijkende bal van Martijn Delger waaide daarna het Velocitas doel in. Na rust scoorde Bart Steenbergen voor de stad-Groningers. Velocitas drong nog wel aan, maar de gelijkmaker wilde niet vallen. Velocitas zakte naar de achtste plaats, maar kan in theorie in de uitwedstrijd tegen VKW nog een vervangende periodetitel pakken. Maar dan moet echt alles mee zitten in de andere wedstrijden.

Oranje Nassau

Oranje Nassau bleef derde na een 5-1 thuiszege op VKW. ON is al verzekerd van de nacompetitie voor promotie. Peter van Son scoorde drie keer en Jan de Leeuw en Remon Schutte maakten de andere twee voor ON.

GVAV Rapiditas

GVAV was vrij, maar is door de nederlaag van VKW nu al bijna zeker van nacompetitie tegen degradatie. Directe handhaving kon al niet meer. Het verschil met VKW is drie punten in het voordeel van GVAV. Bovendien is het doelsaldo van de Groningers veel beter dan dat van de Drenten. GVAV speelt volgende week thuis tegen Winsum.