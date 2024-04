Zwemmen in waterkelder ringweg, begeleider achterop fatbike verplicht en tweedehands seksspeeltjes: het is 1 april

Foto: Jill Wellington via Pixabay

Het is niet alleen Tweede Paasdag, maar ook 1 april. Ook dit jaar stroomde de mailbox van OOG weer vol grappen of pogingen daartoe. Hieronder vindt je een overzicht, waaronder één waar ook de redactie van OOG (tijdelijk) intuinde.

Zwemmen in waterkelder Ring-Zuid: “Ik heb al een duik genomen, heerlijk!”

Misschien wel de meest spraakmakende 1 aprilgrap in Stad die voorbij kwam was de vermeende actie van Aanpak Ring-Zuid: zwemmen in de waterkelder van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg op Tweede Paasdag. Nog een slag groter dan openluchtzwembad De Papiermolen, adverteert de organisatie.

Aanpak Ring-Zuid besloot er een nieuw karakter voor te verzinnen: Dirk Bootstra van Combinatie Zuiderpoort. Die ‘vertelde’ in een persbericht: “De waterkelder is ongeveer 30 bij 40 meter groot. En doordat de leidingbuizen van Groningen Warmtestad onder de waterkelder doorlopen, is het water constant op een aangename temperatuur. Het water is gefilterd en daarom superschoon. Ik heb er zelf ook al eens een duik genomen. Dat was heerlijk!”

Tweedehands sekstoys

OnlineVeilingmeester was er dit jaar vroeg bij met haar 1 aprilgrap: tweedehands sekspeeltjes verkopen. Het bedrijf liet weten samen te werken met EasyToys (niet vies van 1 aprilgrappen, zo zien we later) bij de inzameling, waarna een heuze ‘desinfectiestraat’ zou worden ingericht in Stad. Daarna zouden de Satisfyers, vibrators en buttplugs komende dinsdag op de site van het veilingbedrijf terecht komen.

Overijverig als OOG is, verscheen deze grap zelfs enige tijd op onze website. Een oplettende verslaggever zag enige tijd later wel in dat het om een grap ging. Maar OnlineVeilingmeester hield vol en ook de woordvoerster hield voet bij stuk. Ze vertelde dat de opening van de veiling rond 1 april ‘ongelukkige timing’ was. OOG besloot haar berichtgeving toch maar te verwijderen, want een tientje voor een gebruikte buttplug bleek toch wel erg veel van het goede.

EasyToys

EasyToys zelf grapte vorige week ook, door posters op leegstaande panden te hangen met daarop de boodschap dat het een winkel zou openen in tientallen Nederlandse steden. Ook online kwam het bedrijf met een kleine campagne: een kaart met daarop tientallen plekken waar de nieuwe winkels zouden openen. De grap resulteerde in Stad in een ’tegengrap’, waarbij een ’te huur’-poster werd opgehangen op de eerste, enige echte winkel van het seksspeeltjesbedrijf verrees.

Van ‘Blankehoeve’ naar ‘Wittehoeve’

Stadsblog Sikkom besloot om (met succes) te zien of ‘woke gone mad’ het publiek wat uit hun kot kon lokken. Dat deed het stadsblog door te stellen dat de Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren zou willen dat de naam van de Blankehoeve (tussen Noordlaren en Haren) niet meer kon. Partijvertegenwoordiger ‘Eduard Zel’ (oftewel E. Zel) zou willen dat de herberg haar naam veranderde in Wittehoeve: “Blank kan echt niet meer. Verander het naar Wittehoeve, net zoals blanke mensen in de media tegenwoordig wit worden genoemd. Daarmee wordt niemand tegen het hoofd gestoten.”

Blankehoeve in Noordlaren moet naam veranderen: ‘Niet van deze tijd’ ‘Blank staat voor rein en superieur’, aldus Eduard Zel van PvdD. ‘Niet meer van deze tijd daarom hebben we het voor maandag op de raadsagenda gezet.’ Check: https://t.co/gnObfu3oya — Sikkom (@Sikkom050) March 26, 2024

Fatbike rijden met begeleider achterop

TeamAlert, een verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren, stelt dat jongeren vanaf 1 mei in hun eerste jaar op een fatbike verplicht gaan worden begeleider achterop te hebben. Na een veiligheidscursus zouden jongeren rond moeten gaan rijden op de snelle fietsen met een meerderjarige achterop, een jaar lang. “Zo zullen jongeren op de fatbike de kans krijgen om vertrouwd te raken met de fiets en zal waarschijnlijk het aantal ongevallen verminderen.”

Fitnesssite gaat moedermelk verkopen: ‘Even effectief als anabolen’

“Het anabole effect van moedermelk is 21 procent groter dan het traditionele whey protein’, schrijft FIT.nl, op basis van onderzoek door de universiteit van Panningen (zevenduizend inwoners). “Wat we ontdekten was ronduit verbazingwekkend. De piek van de eiwitsynthese was niet alleen hoger in de eerste twee uur na de krachttraining, maar ook de gehele nacht. Ik verwacht dat dit komt door de grote hoeveelheid leucine in moedermelk. Dit is waarom baby’s zo snel groeien. Het lijkt wel net zo goed te werken als anabole steroïden, maar dan voor volwassen.”

Het bedrijf liet weten dat de moedermelk vanaf 1 april te bestellen zou zijn.