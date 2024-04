Zorgen om vermiste Tim van der Molen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De 35-jarige Tim van der Molen wordt sinds afgelopen woensdagavond vermist. Zijn gezin en vrienden makten zich grote zorgen. Dat meldt Sikkom.

Het laatste contact met de vermiste dateert van woensdagavond rond 18.30 uur, via Messenger op Facebook. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van Van der Molen, die woonachtig is in de wijk Hoornsemeer.

Hij heeft kort en rossig haar, een stoppeltjesbaard en draagt vermoedelijk een mintgroene trui, blauwe broek met daaronder Nike-schoenen. Hij is vermoedelijk lopend vertrokken. Waarheen is niet bekend. Volgens zijn familie is het niets voor Tim is om zomaar een hele avond, nacht en ochtend weg te blijven.

De politie is ingeschakeld en doet onderzoek. Daarnaast wordt de burgernetoproep over de vermissing gedeeld op social media.