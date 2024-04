Zorgen bij politiek over vertraging opening fietsenkelder Hoofdstation: “Vinden van een plekje is nu al een kriem”

Foto: Andor Heij

De fracties van CDA, D66, Student & Stad en VVD vragen de gemeente om opheldering over de vertraging die ontstaan is bij de opening van de fietsenkelder bij het Hoofdstation. De partijen vragen of er gekeken kan worden naar tijdelijke oplossingen.

“Als je op vrijdag de trein wilt halen dan moet je er tegenwoordig reistijd bij optellen voor het vinden van een plekje voor je fiets”, vertelt Etkin Armut van het CDA. “Met een beetje pech vind je dat plekje niet en loop je de kans dat je fiets wordt meegenomen omdat het rijwiel buiten de rekken staat. Het is een ergernis die er de laatste jaren niet minder op is geworden. De heropening van het Hoofdstation, en de bijbehorende fietsenkelder met ongeveer 6.600 stalingsplekken, is een lichtpuntje waar reikhalzend naar wordt uitgekeken. Maar dat plan heeft vertraging opgelopen.”

Vertraging

Op dit moment zijn er ongeveer 10.000 stallingsplekken mogelijk voor fietsen in onder andere de fietsflat en het fietsbalkon. Momenteel wordt er gewerkt aan het vernieuwde Hoofdstation met onder het station een fietsparkeerkelder voor 6.600 fietsen. Volgend jaar zomer gaat het nieuwe station open, maar Sikkom meldt dat dit niet voor de kelder opgaat. De fietsparkeerkelder kan namelijk niet goed aangesloten worden op het fietspad waardoor er rekening moet worden gehouden met een vertraging van minimaal anderhalf jaar. Daardoor ontstaat er een scenario dat er bij de opening van het station minder stallingsplekken komen dan er nu zijn omdat de fietsflat, waar 1.300 fietsen gestald kunnen worden, dan wordt afgebroken.

Etkin Armut (CDA): “Kijken naar tijdelijke oplossingen”

De gemeente zegt er alles aan te doen om het aantal fietsparkeerplekken op hetzelfde niveau, rond de 10.000, te houden. Armut: “Terwijl er 16.000 plekken beloofd zijn. Wij willen daarom opheldering over het verwijderen van de fietsflat. Kan die flat in deze omstandigheden wel verwijderd worden? Daarnaast willen we het College vragen of ze bereid zijn om te kijken naar tijdelijke oplossingen voor het creeëren van extra plekken wetende dat de parkeerdruk op dit moment al heel groot is.”